மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் + "||" + We have to collect votes by stating the welfare schemes of the Tamil Nadu government

தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும்