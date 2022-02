மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடியில் சுவற்றில் துளையிட்டு 80 சிமெண்டு மூட்டைகள் திருட்டு + "||" + Theft of 80 bundles of cement drilled into the wall

வாணியம்பாடியில் சுவற்றில் துளையிட்டு 80 சிமெண்டு மூட்டைகள் திருட்டு