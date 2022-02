மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் இரும்பு கேட்டில் சிக்கிய காட்டெருமை மயக்க ஊசி செலுத்தி சிகிச்சை + "||" + In Kodaikanal Barbarism trapped in an iron cage Anesthetic injection therapy

கொடைக்கானலில் இரும்பு கேட்டில் சிக்கிய காட்டெருமை மயக்க ஊசி செலுத்தி சிகிச்சை