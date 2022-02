மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து தி.மு.க.வினர் வெற்றி பெற்றனர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு + "||" + O Panneerselvam accuses DMK of winning the last assembly election by making false promises

கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து தி.மு.க.வினர் வெற்றி பெற்றனர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு