மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலின்போது அளித்த 517 வாக்குறுதிகளில் 7 வாக்குறுதிகளை கூட தி.மு.க.முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை என்று திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற பா.ஜ.க. தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார். + "||" + The DMK has not even made 7 promises BJP not fully implemented State President Annamalai speech

தேர்தலின்போது அளித்த 517 வாக்குறுதிகளில் 7 வாக்குறுதிகளை கூட தி.மு.க.முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை என்று திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற பா.ஜ.க. தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார்.