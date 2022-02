மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகொண்டா அருகே குடிமகன்களின் கூடாரமாக மாறிய பள்ளி கட்டிடம் + "||" + The school building that became the tent of the citizens

பள்ளிகொண்டா அருகே குடிமகன்களின் கூடாரமாக மாறிய பள்ளி கட்டிடம்