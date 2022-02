மாவட்ட செய்திகள்

லோன் செயலிகள் மூலம் கடன் பெறுவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் - போலீஸ் கமிஷனர் வேண்டுகோள் + "||" + The public should avoid getting loans through loan processors - Police Commissioner's request

லோன் செயலிகள் மூலம் கடன் பெறுவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் - போலீஸ் கமிஷனர் வேண்டுகோள்