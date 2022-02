மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் அனுமதியின்றி வாகனங்களை பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை: செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Strict action if vehicles are used without permission during election campaign: Chengalpattu District Collector

தேர்தல் பிரசாரத்தில் அனுமதியின்றி வாகனங்களை பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை: செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர்