மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாக்காளர்களுக்கு மது உணவு வழங்கக்கூடாது + "||" + Alcohol and food should not be provided to voters on polling day

வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாக்காளர்களுக்கு மது உணவு வழங்கக்கூடாது