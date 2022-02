மாவட்ட செய்திகள்

மதுவிற்பனை உள்ளிட்ட சட்டவிரோத செயலில்ஈடுபட்ட 37 பேர் கைது + "||" + Illegal activity, including the sale of alcohol 37 people involved were arrested

