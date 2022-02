மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் ஓரிருநாளில் முடிக்க வேண்டும். தேர்தல் பார்வையாளர் அறிவுறுத்தல் + "||" + All basic facilities should be completed in a day or two

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் ஓரிருநாளில் முடிக்க வேண்டும். தேர்தல் பார்வையாளர் அறிவுறுத்தல்