மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தபால் வாக்குகள் செலுத்துவதற்கு முன்னேற்பாடு பணிகள்-ஆணையாளர் கிறிஸ்துராஜ் ஆய்வு + "||" + Commissioner personally visited the Salem Corporation office to inspect the booking process for postal voting

சேலம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தபால் வாக்குகள் செலுத்துவதற்கு முன்னேற்பாடு பணிகள்-ஆணையாளர் கிறிஸ்துராஜ் ஆய்வு