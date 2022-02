மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் மருத்துவக்கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் தொடக்கம் + "||" + Classes start for first year students of Ooty Medical College

