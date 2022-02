மாவட்ட செய்திகள்

அய்யலூரில் இருந்து சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு பாதயாத்திரையாக சென்ற 4 ஆயிரம் பக்தர்கள் + "||" + From Ayyalur 4000 devotees on foot to Samayapuram Mariamman Temple

