மாவட்ட செய்திகள்

பயணிகள் நிழற்குடைக்குள் புகுந்த கார் ஒருவர் படுகாயம் + "||" + The car that entered the passenger canopy One was badly injured

பயணிகள் நிழற்குடைக்குள் புகுந்த கார் ஒருவர் படுகாயம்