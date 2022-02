மாவட்ட செய்திகள்

கேரள நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் வக்கீல்களுடன் சென்று திடீர் ஆய்வு + "||" + Kerala Water Resources officials went with the lawyers and conducted a surprise inspection

கேரள நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் வக்கீல்களுடன் சென்று திடீர் ஆய்வு