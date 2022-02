மாவட்ட செய்திகள்

தாராசுரம் கோவிலுக்கு தாலி கயிறுடன் வந்தஇந்து மக்கள் கட்சியினர் + "||" + Tali came to the temple with a thali rope Hindu People's Party

தாராசுரம் கோவிலுக்கு தாலி கயிறுடன் வந்தஇந்து மக்கள் கட்சியினர்