மாவட்ட செய்திகள்

பாக்கு மட்டை தட்டு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு எதிர்ப்பு + "||" + The public has filed a petition with the RDO against the factory making batter

பாக்கு மட்டை தட்டு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு எதிர்ப்பு