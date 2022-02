மாவட்ட செய்திகள்

வாக்களிப்பதின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி - கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெற்றது + "||" + The pledge acceptance ceremony was held under the chairmanship of the Collector, emphasizing the need for voting

வாக்களிப்பதின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி - கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெற்றது