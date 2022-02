மாவட்ட செய்திகள்

நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் வாக்களித்த 105 வயது மாரப்ப கவுண்டர் வயோதிகம் காரணமாக உயிரிழந்தார் + "||" + Death of 105 year old man who voted in all elections

