மாவட்ட செய்திகள்

மாசித்திருவிழாவில் தெப்ப உற்சவம் அனந்தசயன கோலத்தில் கோட்டை மாரியம்மன் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Fort Mariamman in the Ananthasayana Kolam Sami darshan by a large number of devotees

மாசித்திருவிழாவில் தெப்ப உற்சவம் அனந்தசயன கோலத்தில் கோட்டை மாரியம்மன் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்