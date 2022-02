மாவட்ட செய்திகள்

மாசித்திருவிழாவையொட்டி பழனி மாரியம்மன் கோவிலில் திருக்கல்யாணம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Tirukkalyanam at Palani Mariamman Temple Darshan of a large number of devotees

