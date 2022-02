மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 137 வகையான பறவை இனங்கள் உள்ளன-வனத்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + There are 137 species of birds in Namakkal district

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 137 வகையான பறவை இனங்கள் உள்ளன-வனத்துறை அதிகாரி தகவல்