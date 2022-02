மாவட்ட செய்திகள்

கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு தயாராகும் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் + "||" + Surveillance cameras are installed and ballot counting centers are set up

கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு தயாராகும் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள்