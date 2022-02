மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடியில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.4 கோடி மோசடி - பேராசிரியர், என்ஜினீயர்கள் கைது + "||" + In Central Government Institutions in Avadi Rs 4 crore scam to buy jobs - Professor, engineers arrested

ஆவடியில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.4 கோடி மோசடி - பேராசிரியர், என்ஜினீயர்கள் கைது