மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் 183 பேரின் பெயர் திடீர் மாயம் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + The names of 183 people on the voter list are sudden magic The public besieged the Dindigul Corporation office

வாக்காளர் பட்டியலில் 183 பேரின் பெயர் திடீர் மாயம் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்