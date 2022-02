மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி 5 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு + "||" + Arrange for 5 lakh voters to cast their ballots

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி 5 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு