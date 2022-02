மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் சரகத்தில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் தயார். டி.ஐ.ஜி. ஆனிவிஜயா தகவல் + "||" + All security arrangements are in place for the public to vote without fear

