மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு கல்வி கிடைப்பதை தடுக்க முயற்சிபா.ஜனதா மீது சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு + "||" + Attempt to prevent education for Muslim students in Karnataka

கர்நாடகத்தில் முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு கல்வி கிடைப்பதை தடுக்க முயற்சிபா.ஜனதா மீது சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு