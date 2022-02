மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்சை முந்திச்செல்ல முயன்றபோது லாரி மோதி மொபட் தீப்பிடித்தது; முதியவர் பலி - மற்றொருவர் படுகாயம் + "||" + The lorry collided with the moped and caught fire while trying to overtake the bus; Elderly killed - another injured

பஸ்சை முந்திச்செல்ல முயன்றபோது லாரி மோதி மொபட் தீப்பிடித்தது; முதியவர் பலி - மற்றொருவர் படுகாயம்