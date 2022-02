மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் வாக்களிக்க தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Workers should be given paid leave to vote in elections - Collector Information

தேர்தலில் வாக்களிக்க தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல்