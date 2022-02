மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் கவச உடையணிந்து வந்து வாக்களித்தார் + "||" + The victim of the corona infection came dressed in armor and voted

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் கவச உடையணிந்து வந்து வாக்களித்தார்