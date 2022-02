மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் 66 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு + "||" + Turnout was 66 percent in the local elections

உள்ளாட்சி தேர்தலில் 66 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு