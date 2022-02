மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு செலுத்த வந்தவரை போலீசார் அனுமதிக்காததால் தர்ணா + "||" + Dharna because the police did not allow him to come to vote

வாக்கு செலுத்த வந்தவரை போலீசார் அனுமதிக்காததால் தர்ணா