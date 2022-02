மாவட்ட செய்திகள்

திருமங்கலம் வாக்குச்சாவடியில் படிவத்தில் கையெழுத்திடாமல் 150 பேர் வாக்களித்ததால் பரபரப்பு + "||" + Excitement as 150 people voted without signing the form

திருமங்கலம் வாக்குச்சாவடியில் படிவத்தில் கையெழுத்திடாமல் 150 பேர் வாக்களித்ததால் பரபரப்பு