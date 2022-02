மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை + "||" + In Theni district Heavy police security at counting centers Counting of votes tomorrow

