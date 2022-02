மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகேநீர்வீழ்ச்சியில் குளித்தபோது தவறி விழுந்து மெக்கானிக் பலி + "||" + Near the bamboo hut The mechanic was killed when he fell while bathing in a waterfall

