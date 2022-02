மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் போலி பாஸ்போர்ட்டில் துபாய் செல்ல முயன்றவர் கைது + "||" + A man was arrested at the Chennai airport for trying to travel to Dubai with a fake passport

சென்னை விமான நிலையத்தில் போலி பாஸ்போர்ட்டில் துபாய் செல்ல முயன்றவர் கைது