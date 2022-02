மாவட்ட செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயில் பாதை, நிலையங்கள்: கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான பணிகள் தீவிரம் - 2025-ம் ஆண்டு திறக்க திட்டம் + "||" + Metro Rail, Stations: Lighthouse to Poonamallee Intensity of Works - Plan to open by 2025

மெட்ரோ ரெயில் பாதை, நிலையங்கள்: கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான பணிகள் தீவிரம் - 2025-ம் ஆண்டு திறக்க திட்டம்