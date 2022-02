மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 1000-க்கு கீழ் சென்ற கொரோனா பாதிப்பு அடுத்த மாதம் கூடுதல் தளர்வுகள் சுகாதார மந்திரி தகவல் + "||" + Maha COVID 19 curbs may be eased further in Mar

மராட்டியத்தில் 1000-க்கு கீழ் சென்ற கொரோனா பாதிப்பு அடுத்த மாதம் கூடுதல் தளர்வுகள் சுகாதார மந்திரி தகவல்