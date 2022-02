மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடியில்வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள்புகுந்த 2 பேர் கைது-கார் பறிமுதல்வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சியினர் மறியலால் பரபரப்பு + "||" + Within the ballot counting center 2 arrested for entering-car confiscation

புளியங்குடியில்வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள்புகுந்த 2 பேர் கைது-கார் பறிமுதல்வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சியினர் மறியலால் பரபரப்பு