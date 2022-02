மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்ததாக விநாயகர் கோவில் இடிப்பு + "||" + The demolition of the Ganesha temple was said to have been a hindrance to traffic

போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்ததாக விநாயகர் கோவில் இடிப்பு