மாவட்ட செய்திகள்

ஓராண்டாகியும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை ரூ.6 கோடியை ஆலை நிர்வாகம் வழங்கவில்லை + "||" + The plant management has not provided an incentive of Rs 6 crore for sugarcane for a year

ஓராண்டாகியும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை ரூ.6 கோடியை ஆலை நிர்வாகம் வழங்கவில்லை