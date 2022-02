மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.வுக்கு 20 சதவீத வாக்கு வங்கி அதிகரித்துள்ளது + "||" + The vote bank for the DMK has increased by 20 percent

தி.மு.க.வுக்கு 20 சதவீத வாக்கு வங்கி அதிகரித்துள்ளது