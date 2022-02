மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தை சேர்ந்த 50 பேர் பங்கேற்க இலங்கை அனுமதி + "||" + Sri Lanka has allowed only 50 Tamil devotees to attend the Kachchativu St. Anthony's Temple Festival.

