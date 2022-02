மாவட்ட செய்திகள்

டிரைவர் தூக்கக்கலக்கத்தில் எழுந்து வந்தபோது கால் தவறி விழுந்து சாவு + "||" + When the driver woke up in his sleep, he slipped and fell to his death

டிரைவர் தூக்கக்கலக்கத்தில் எழுந்து வந்தபோது கால் தவறி விழுந்து சாவு