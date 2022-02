மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரியில் ஸ்பிரிங்ளர் மூலம் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers irrigating their crops with a sprinkler in Kotagiri

கோத்தகிரியில் ஸ்பிரிங்ளர் மூலம் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்