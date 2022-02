மாவட்ட செய்திகள்

சமூக வலைத்தளத்தில் சர்ச்சை கருத்து பரப்பிய இந்திய தேசிய லீக் கட்சி பிரமுகர் கைது + "||" + Tada Abdul Rahim booked under 2 Sections for the protest of 'snatching the sacred thread'

