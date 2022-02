மாவட்ட செய்திகள்

அரகண்டநல்லூர் அருகே வயலில் பதுக்கி வைத்திருந்த 200 லிட்டர் சாராய ஊறல் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 200 liters of liquor stored in the field

அரகண்டநல்லூர் அருகே வயலில் பதுக்கி வைத்திருந்த 200 லிட்டர் சாராய ஊறல் பறிமுதல்