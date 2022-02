மாவட்ட செய்திகள்

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மீதமுள்ள கர்நாடக மாணவர்களையும் மீட்க நடவடிக்கை- பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Action to rescue the remaining Carnatic students stranded in Ukraine

உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மீதமுள்ள கர்நாடக மாணவர்களையும் மீட்க நடவடிக்கை- பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி